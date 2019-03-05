خدمة دردشة جديدة شعارها "ادفع بقدر ما تكتب"

أعلن رائد أعمال هولندي إطلاق منصة دردشة جديدة، لكنها لن تكون متاحة للكل، فهي مدفوعة، تعمل بمقابل مادي لكل حرف يكتبه المستخدم.

وكشف رائد الأعمال الهولندي، مارك كولبروجة عن الخدمة التي أطلق عليها اسم Expensive Chat، وتطلب من المستخدم دفع بنس أو ما يعادل 0.01 دولار، لقاء كل حرف يقوم بكتابته.

وجاء إعلان كولبروجة خدمة "دردشة الأغنياء"، عبر تغريدة له في "تويتر"، قال فيها "إنها تأتي كتجربة اجتماعية لمعرفة ما يحدث لغرفة الدردشة عندما لا تكون مجانية للجميع"، علما أن النقود التي تدفع تذهب جميعها إلى جيب كولبروجة، بحسب "سكاي نيوز".

وعند زيارة الصفحة الخاصة بالخدمة، يظهر اسم الخدمة وأسفله عبارتا "أنفق نقودا للدردشة مع غرباء"، و"بنس واحد لكل حرف".

وعن كيفية استخدام الخدمة، يتعين بعد إنشاء حساب في الخدمة، كتابة الرسائل ثم النقر على زر "أرسل" الذي يظهر عليه مقدار النقود الذي يتغير حسب عدد الحروف.

وتصنف الخدمة مستخدميها بحسب مقدار النقود التي ينفقونها، إذ هناك قسم باسم "لوحة القادة" Leader Board، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كون الخدمة تهدف إلى إغراء المستخدمين بدفع مزيد؛ طمعا في أن تظهر أسماؤهم في البداية.