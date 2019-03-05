بعد 3 سنوات .. "مريض لندن" يدخل تاريخ الطب

أكد أطباء أن رجلا مصابا بفيروس "إتش.آي.في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة "إيدز" في بريطانيا، أصبح ثاني بالغ معروف في العالم يتعافى من الفيروس بعدما أجريت له عملية لنقل خلايا جذعية مستخرجة من نخاع العظم من متبرع مقاوم للفيروس، بحسب "رويترز".

وأطلق على الرجل وصف "مريض لندن" لأن حالته مماثلة للحالة الأولى، وهي حالة تيموثي براون الأمريكي الذي لقب بمريض برلين، عندما خضع لعلاج مماثل في ألمانيا في عام 2007 وشفي أيضا من الفيروس.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من زراعة الخلايا الجذعية التي أخذت من متبرع لديه طفرة جينية نادرة مقاومة للإصابة بفيروس (إتش.آي.في)، ومرور أكثر من 18 شهرا على انسحاب العقاقير المضادة للفيروسات، فإن الاختبارات شديدة الحساسية لا تظهر إلى الآن أي أثر يدل على إصابة الرجل السابقة بفيروس (أتش.آي.في).

وقال رافيندرا جوبتا، أستاذ وعالم أحياء متخصص في الفيروس شارك مع فريق الأطباء المعالج للمريض: "لا يوجد فيروس يمكننا قياسه. لا يمكننا رصد أي شيء".

وأوضح الأطباء أن الحالة إثبات لفكرة أن العلماء سيتمكنون في يوم ما من وضع حد لمرض الإيدز، لكنها لا تعني التوصل إلى علاج للفيروس.