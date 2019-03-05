"فيسبوك" يحظر الإعلانات السياسية ذات التمويل الأجنبي في إندونيسيا

حظر موقع "فيسبوك" في إندونيسيا، بشكل مؤقت، الإعلانات السياسية التي تم شراؤها من خارج البلاد، في محاولة لمكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة، بحسب "الألمانية"

وقال "فيسبوك" في بيان له: إن الحظر، الذي بدأ سريانه أمس الأول، يستهدف أي إعلان يشير إلى سياسيين أو أحزاب سياسية، أو محاولات لتشجيع أو تقييد التصويت.

وأضاف: "إن مكافحة التدخل الأجنبي هي إحدى الركائز الأساسية في نهجنا تجاه الحفاظ على نزاهة الانتخابات على منصتنا الإلكترونية".

ويواجه جوكو ويدودو الرئيس الحالي، برابواو سوبيانتو الجنرال السابق، في الانتخابات المقررة في الـ17 من نيسان (أبريل) المقبل، التي تعد تكرارا للانتخابات التي خاضها ويدودو في عام 2014 أمام المنافس ذاته، وفاز فيها بفارق ضئيل.

وكانت السفارة الروسية في جاكرتا قد أنكرت الشهر الماضي تدخل موسكو في الانتخابات الإندونيسية، وذلك بعد أن اتهم جوكو معسكر برابواو بنشر دعاية روسية.

وقالت السفارة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نود أن نؤكد أن موقفنا المبدئي هو أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات الانتخابية لدول أخرى، من بينها إندونيسيا، التي نعتبرها صديقا مقربا وشريكا مهما".