السيارة الأغلى على مر العصور بـ12 مليون دولار

كشفت شركة بوجاتي لصناعة السيارات عن أحدث منتجاتها في معرض جنيف للسيارات 2019، لكن ربما ما يثير الصدمة هو سعرها.

أعلنت شركة بوجاتي لصناعة السيارات سيارتها "لا فواتور نوار" التي باتت أغلى السيارات في كل العصور بسعرها الذي يزيد على 12 مليون دولار، ويصل على وجه التحديد إلى 12,452,905 دولارات، وفقا لما ذكرته صحيفة إكسبرس البريطانية.

وأطلقت الشركة على سيارتها اسم "لا فواتور نوار" أو "السيارة السوداء"، وهي جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز "تايب 57 إس سي أتلانتيك"، التي اعتبرت أيقونة جان بوجاتي.

ويمكن وصف مظهر هذه السيارة السوداء بأنه أفضل مظهر لسيارات بوجاتي في السنوات الأخيرة مع انحناءاتها المثيرة وزواياها غير الحادة ومظهرها القوي.

ووصف ستيفن فينكلمان رئيس الشركة السيارة بأنها "التفسير الأكثر حداثة لطراز إس سي أتلانتيك" وأنها "وليمة متكاملة من الجمال".

وزودت السيارة بمحرك بثماني أسطوانات، سعته 16 لترا، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصانا، في حين يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر. وبالطبع من المتوقع أن تنتج الشركة عددا محدودا من هذا الطراز الفخم والباهظ من السيارة.