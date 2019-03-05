مؤتمر "تمويل الإسكان في السعودية" ينطلق غداً في الرياض بمشاركة 26 متحدثا

برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل تنطلق غداً بمدينة الرياض، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "تمويل الإسكان في المملكة العربية السعودية" الذي ينظمه صندوق التنمية العقارية, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وخبراء التمويل والأسواق العقارية.

وينعقد المؤتمر في 8 جلسات عمل يشارك بها 26 متحدثا من داخل المملكة وخارجها، يناقشون دور التقنية في دعم سوق التمويل العقاري، وأحدث الممارسات لبناء قطاع تمويل سكني مستدام، كما يشهد المؤتمر جلسات حوار حول التشريعات في قطاع التمويل العقاري، كما يستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان في المملكة .

وخلال المؤتمر يناقش معالي وزير الإسكان، مع الحضور والمتحدثين من الجهات التمويلية، نمو سوق التمويل العقاري خلال 2018، إضافة إلى الممكنات التي قدمتها وزارة الإسكان من خلال برنامج الإسكان، والدور القيادي الذي تلعبه الوزارة وصندوق التنمية العقارية في الموازنة بين العرض والطلب المتزايد في السوق العقارية بالمملكة.

في حين يعرض المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي تقريراً عن منجزات الصندوق وبرنامج (القرض العقاري) بعد عام ونصف العام من إطلاقه ونجاحه في خدمة أكثر من 70 ألف مستفيد، وخطة البرنامج المستقبلية لخدمة الأسرة السعودية والمساهمة في رفع نسبة تملك المساكن الى 60% بحلول عام 2020.

كما يناقش المؤتمر ضمن جلساته التجارب المماثلة في عدة دول، وكيفية الاستفادة من الأنظمة المطبقة فيها.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات في قطاع تمويل الإسكان في المملكة، في وقت يشهد فيه سوق الإسكان في المملكة نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة مدفوعاً بمبادرات برنامج الإسكان .