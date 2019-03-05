"زين السعودية" تطلق "سامسونج S10" في السوق المحلية

أطلقت "زين السعودية" أحدث الأجهزة الذكية الصادرة عن شركة "سامسونج" العالمية، في خطوة تعكس مدى حرص "زين " على توفير أحدث الأجهزة الذكية، في السوق المحلية، الأمر الذي يتواكب مع استراتيجية الشركة التي تستهدف تلبية رغبات وطموحات عملاء الشركة بمختلف شرائحهم.

وفي هذا الشأن، أكدت "زين السعودية" أن جهاز "سامسونج S10" أصبح متوفرًا لدى فروع الشركة في المملكة ، وسيكون جهاز "سامسونج S10e" ,وبشكل حصري متاح مجاناً لمشتركي باقة 199 المفوترة ، فيما سيكون جهازي "سامسونج S10 و +S10" متاح مجاناً لمشتركي باقة 299 المفوترة ، وهي الأجهزة الذكية الأحدث التي تطلقها شركة "سامسونج" العالمية.

ويتميز جهاز "سامسونج +S10" بأن له عدستان أماميتان وثلاث عدسات خلفية مع مساعد التصوير الذكي الاحترافي، بالإضافة الى نظام الشحن بملامسة جهازين مع خاصية مشاركة الطاقة لا سلكياً. بينما تم تصميم هاتف "سامسونج S10e" لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جميع الخصائص الأساسية المتميزة على شاشة مسطحة.

وتعتبر شركة "زين السعودية" من الشركات الرائدة التي تسعى دائمًا إلى توفير أحدث الأجهزة الذكية لعملائها، كما أنها في الوقت ذاته تحرص دائمًا على توفير العروض المتميزة، التي تمكّن عملائها من الحصول على هذه الأجهزة بكل يسر وسهولة.

وأشارت "زين السعودية" في هذا الخصوص، أنه يمكن للعملاء الحاليين والجدد الحصول على أجهزة سامسونج الجديدة مجاناً مع الباقات المفوترة، وذلك من خلال الفروع الرئيسية في المملكة أو عن طريق سوق "زين" اللالكتروني ، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته حرصها الدائم على تلبية رغبات عملائها الذين يطمحون للحصول على الجهاز الأحدث من "سامسونج".