النفط يتراجع مع تقليص الصين هدف النمو.. وخفض إنتاج أوبك يدعمه

تراجعت أسعار النفط اليوم مع قيام الصين بخفض هدفها للنمو الاقتصادي في 2019، مما ينال من توقعات الطلب على الوقود، لكن جهود خفض الإنتاج بقيادة أوبك مازالت تقدم بعض الدعم.

وفي الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.31 دولار للبرميل، منخفضة 28 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن تسويتها السابقة.

وسجلت عقود خام برنت 65.37 دولار للبرميل، بانخفاض 30 سنتا أو 0.5 بالمئة.

وقال محللو قطاع الطاقة في تي.اس لومبارد للأبحاث الاقتصادية "في المدى القريب... من الصعب المراهنة بقوة على ارتفاع أسعار النفط. السوق مازالت تعمل على تصريف تخمة المعروض التي تكونت في النصف الثاني من 2018."

وقالت الصين اليوم إنها تستهدف نمو اقتصاديا بين ستة و6.5 بالمئة في 2019، انخفاضا من 6.6 بالمئة العام الماضي، وهو ما كان بالفعل أدنى مستوى في عقود.