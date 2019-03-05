ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان إلى 52.3% 

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء استمرار تحسن نشاط قطاع الخدمات في اليابان وبوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر نيكي لمديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 52.3 نقطة، مقابل 51.6 نقطة خلال يناير الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2013، في حين ارتفع مؤشر نمو النشاط إلى أعلى مستوى له منذ 3 شهور. ومازالت شركات قطاع الخدمات متفائلة بشأن أوضاع الاقتصاد خلال عام قادم.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع الذي يضم مؤشري قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 50.7نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 50.9 نقطة خلال الشهر السابق.