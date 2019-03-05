قالت شركة اليمامة للصناعات الحديدية بأن التشغيل التجاري لمصنع شركة اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية سيبدأ كما هو مخطط له خلال الربع الثاني من عام 2019م. وسوف يقوم بتصنيع وتوريد الهياكل الانشائية الحديدية الحاملة لأنظمة الطاقة الشمسية المركزة لمشروع حديقة دبي الشمسية (المرحلة الرابعة) والذي تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 04-03-2019.
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- "اليمامة الحديدية" تحدد تاريخ التشغيل التجاري لمصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية
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