"المتقدمة" تعيد تشغيل مصنعها لإنتاج البروبيلين

قالت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بأنه تم البدء في عمليات إعادة التشغيل لمصنع إنتاج البروبيلين إعتباراً من يوم 04 مارس 2019 بعد إكتمال عملية التقييم الضروري للقيام بتحسينات أساسية للإعتمادية.