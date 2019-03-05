"زجاج" تحقق صافي ربح بلغ 30 مليون ريال خلال 2018

انخفضت صافي أرباح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية خلال السنة المالية المنتهية في 2018-12-31، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 30 مليون ريال متراجعتا 53% مقارنة بصافي أرباح 65 مليون ريال حققتها في العام 2017.

وقالت الشركة بأن أسباب الانخفاض يعود إلى:

1. شملت ارباح الفترة السابقة من الزجاج المصطح الربح من حصة اضافة 10% من الاستثمار في الزجاج المصطح بمبلغ 26.7 مليون ريال.

2. وجود تكلفة للتوقف المؤقت في العام الحالي بمبلغ 21 مليون ريال.

3. وجود خسائر تخفيض تمويل قديم لشركات زميلة (شركة الانارة) في الفترة الحالية اﻟﺣﺎﻟﻲ بمبلغ ١٠ ﻣﻟﯾون ريال ﺳﻌود مقابل .