الذهب يحوم قرب قاع 5 أسابيع مع تعزز الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتظل قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع الذي لامسته خلال الجلسة السابقة، وذلك وسط تعزز الدولار وتفاؤل بشأن اتفاق تجارة من المرجح إبرامه بين الولايات المتحدة والصين، مما نال من إغراء المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي الساعة 05:52 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1288.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى 1282.50 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل سعر له منذ 25 يناير كانون الثاني.

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضا إلى 1289.80 دولار للأوقية.

واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، من أعلى مستوياته في أسبوعين عند 96.816 الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "الناس أكثر اطمئنانا في الخروج من أصول الملاذ الآمن، والذهب يتعرض لضغوط من جراء ذلك.

"أموال كثيرة أودعت في الذهب مطلع العام، في انتظار الوضوح على صعيد الرسوم الجمركية. ومع بزوغ بعض التفاؤل بشأن الرسوم فإن ذلك يقوض أركان شراء الذهب."

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أمس الاثنين إنه يعتقد أن الولايات المتحدة والصين "توشكان" على إبرام اتفاق لإنهاء حربهما التجارية.

وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة في المعاملات الفوية إلى 1524.44 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 15.13 دولار في حين صعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 838.77 دولار للأوقية.