التذكرة غير المرقمة قد تمنع المباراة أو الجماهير

حذر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا من دخول الجماهير لمباريات دوري المجموعات أو الأدوار الحاسمة من دون تذاكر، وأن العقوبات التي ستصدر بحق الفريق المستضيف الذي تقع فيه هذه المخالفة بعدم اللعب في الجولة المقبلة أو الدور التالي على ملعبه أو اللعب دون جمهور.

وأصبح هذا التحذير الخاص بالتذاكر والملاعب المرقمة هو الجديد على الدليل الإرشادي والتعليمات الجديدة في نسخة الاتحاد لموسم 2019 إضافة لمخالفات الجمهور، فيما بقيت التعليمات المقرة نفسها من موسم 2004 كما هي.

وأوضح لـ "الاقتصادية" الأردني منعم فاخوري المراقب الدولي في الاتحاد الآسيوي والمعتمد من الاتحاد الدولي "فيفا"، أن التعليمات الجديدة تنص على أن أي ملعب لا تطبع تذاكره برقم ومدرجات مرقمة بالطول والعرض لن تقام فيه أي مباراة، وقال، "مراقب المباراة قد يمنع خوض النزال أو يمنع دخول الجمهور، ومراقب المباراة منح كامل الصلاحيات من الاتحاد الآسيوي لاتخاذ القرار".

وأضاف "ما يخص التذاكر المجانية، فهي أمر متاح بشرط دخول المشجع بها للمدرجات، ودخوله مثلا لمباراة مجانية بالكامل دون تذكرة قد يعرض النادي المستضيف لعقوبة ومراقب المباراة مسؤول عن التأكد من ذلك".

وشدد فاخوري على أن أي ناد تلقى إنذارا من لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي في أي نسخة سابقة من دوري أبطال آسيا سيكون مستمرا في هذه النسخة، وسيتم التعامل معه على أنها مخالفة أولى، وخاصة بما يتعلق بمخالفات الجماهير، وقال "الألعاب النارية، والقنابل الصوتية، والدخان أو الشماخير وغيرها مما قد يوقف المباراة أو يتضرر منه الفريقان وحكم المباراة قد يتسبب في صدور عقوبات مالية كبيرة مع إنذار المضيف إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وقد يصدر قرار بعدم خوض فريق الجمهور المخالف على أرضه وتلعب مباراته دون جمهور أو قد تنقل لأرض محايدة وتلعب أيضا دون جمهور إذا كانت المخالفة قد وقعت بالفعل من جمهور الفريق نفسه في مناسبة سابقة". وأضاف "الحكم فقط هو المخول له بإيقاف المباراة، والمراقب تكمن مسؤوليته في استدعاء الحكم وإبلاغه بالمخالفة وللحكم الحق في اتخاذ ما يراه".