2.7 مليون تكلفة السفر لـ 4 أندية سعودية آسيويا

ينتظر أن تدخل خزينة أندية الهلال، والاتحاد، والأهلي، والنصر مجتمعة مبلغ 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار) بواقع 675 ألف ريال (180 ألف دولار) نظير مشاركتها في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا من بند بدلات تكلفة السفر للأندية التي تلعب خارج ملعبها، الذي أقره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بواقع 60 ألف دولار لكل مباراة بدلا من 30 ألف دولار.

وتشهد النسخة الـ38 في تاريخ البطولة القارية للأندية التي انطلقت أمس زيادة في إجمالي المكافآت المالية للبطولة، التي وصلت في هذه النسخة إلى 29.4 مليون دولار، وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، بدلا من 25 مليونا كما كانت في نسخة 2018 الماضية.

وسيستمر صرف 675 ألف ريال لكل ناد من بند بدلات تكلفة السفر للأندية التي تلعب خارج ملعبها حتى الدور قبل النهائي.

وسبق للاتحاد الآسيوي زيادة مجموع الجوائز المالية للبطولة مرتين الأولى في نسخة 2017، ووصلت لـ75 مليون ريال (20 مليون دولار)، والثانية في نسخة العام الماضي ووصلت لـ 93.750 مليون ريال (25 مليون دولار)، والزيادة الثالثة والحالية بلغت 110.250 مليون ريال (29.4 مليون دولار).

ورصد الاتحاد الآسيوي مبلغ مكافأة الفوز بـ187.5 ألف ريال (50 ألف دولار)، حيث سيحصل الفريق الفائز في جميع مباريات دور المجموعات على 1.125 مليون ريال، فيما وضع الاتحاد القاري مبلغ عشرة آلاف دولار مكافأة للتعادل "37.5 ألف ريال".

ولم يغير الاتحاد القاري مجموع الجوائز الخاصة بالبطل والوصيف، حيث سيحصل الأول على 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، وسيحصل الثاني على 7.5 مليون ريال (مليوني دولار) "أي 22.5 مليون ريال".

ورصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14.250 مليون ريال (3.8 مليون دولار) للفرق المتأهلة للأدوار النهائية، حيث سيحصل كل فريق يتأهل إلى دور الـ16 على مبلغ 375 ألف ريال (100 ألف دولار)، ومبلغ 562.5 ألف ريال (150 ألف دولار) لكل فريق يتأهل لدور الثمانية، ومبلغ 937.5 ألف ريال (250 ألف دولار) لكل فريق يصل للدور نصف النهائي على أن يحصل كل فريق على 187.5 ألف ريال (50 ألف دولار) في كل فوز في أدوار الحسم النهائية.