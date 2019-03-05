سييرا: لا أملك عصا سحرية .. تكتيكي مقنع

أكد التشيلي لويس سييرا؛ مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، أن الفوز الكبير على الريان القطري 5 / 1، في أول المشوار في دوري أبطال آسيا، هو البداية نحو المضي في الطريق الصحيح، وقال "النتيجة تجعلنا فخورين جداً باللاعبين، وما قدموه من التزام وانضباط في الهجوم والدفاع والتوازن الكامل، وهذه الانطلاقة الحقيقية لتصحيح الأوضاع الفنية، ومن الآن سنركز على لقاء الفيحاء في الجولة 23 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".

وأضاف "لا أملك سراً ولا عصا سحرية؛ بل أملك إقناع اللاعبين بما أقدمه لهم من تكتيك ليترجموه في الملعب، وأهم شيء لديّ أن الفريق يمتلك أسماء مميزة ستساعد على التدوير، ولدينا أولويات مثل الدوري وصعوبة موقفنا ونحتاج إلى جميع اللاعبين متعافين من الإصابات".

من جهته، تحمّل التركي بولنت أويجون؛ مدرب الريان مسؤولية الخسارة، وقال "قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول، وأخطاء اللاعبين أسهمت في الخسارة، إضافة إلى أن عدم التركيز، والبطولة مازالت في بدايتها".



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