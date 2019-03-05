فيتوريا: أضعنا فـ«خسرنا»

أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، أن الخسارة أمام الوصل الإماراتي أمس في بداية مشوار دوري مجموعات أبطال آسيا، لم تكن عادلة، وقال، "نحن كنا الأفضل وسجل في مرمانا هدف بطريقة ما، وكانت تنقصنا بعض التفاصيل التي كان من الممكن أن تصنع الفرق".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي، "بالنسبة لنا الخسارة تعني لنا شيئا غير جيد، ولكن يجب أن نواصل في البطولة حتى النهاية، وسندخل جميع مبارياتنا المقبلة من أجل الفوز".

وعن أداء الحكم خلال المباراة قال، "التحليل التحكيمي أتركه للجميع، ونحن لدينا الملعب لنعمل فيه فقط، والخصم سجل هدفا ونحن لم نسجل وانتهت المباراة هكذا، وكرة القدم لا تأتي دائما بمثل ما يريده الإنسان".

وتابع، "النصر بعد تسجيل الهدف، ظهر بشكل هجومي أكبر، وكان من المفترض أن يكون هكذا من البداية، وحصلنا على أكثر من فرصة للتسجيل وهذا تسبب في خسارتنا لأننا أضعنا كثيرا، والوصل جيد ولديه إمكانات استطاع الفوز".

وزاد "الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أننا أتينا إلى هنا من أجل الفوز، وهذه مباراتنا الأولى في آسيا وبقي لنا خمس مباريات وسنجهز أنفسنا لها جيدا".

من جهته، أوضح الروماني ريجيكامب مدرب الوصل أن الفوز على النصر مهم وإيجابي في بداية المشوار، ودافع للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وعما قاله فيتوريا بأن النتيجة غير عادلة للنصر قال، "لا تهمني تصريحات مدرب النصر، ويهمني فقط أن الوصل استحق الفوز، وفي كرة القدم يفوز من يسجل الأهداف".