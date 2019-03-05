الاتحاد «الآسيوي».. بخير

رغم أن فريق الاتحاد لكرة القدم، لعب خلف الأبواب المغلقة مفتقدا أهم أسلحته المتمثلة في الجمهور، ولكنه أثبت أنه يمرض ولا يموت، وبدأ خطواته في دوري أبطال آسيا بفوز كبير على الريان القطري 5/ 1، بينما سقط النصر في فخ الخسارة أمام مضيفه الوصل الإماراتي 0/ 1.

وجلس الاتحاد على صدارة المجموعة الثانية برصيد (3 نقاط) بفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي، الوحدة الإماراتي، والريان القطري بدون رصيد.

ويحتل الوصل صدارة المجموعة الأولى (3 نقاط)، متقدما على زوب آهان الإيراني والزوراء العراقي ولكل منهما نقطة واحدة، ويتذيل النصر بدون نقاط.

الاتحاد الذي ظل يتواضع في دوري كأس محمد بن سلمان، كشر عن أنيابه آسيويا، مؤكدا أنه بخير، عندما عاقب الريان بعد أن تقدم عليه بهدف السبق عن طريق جونزالو فييرا (23)، بخماسية سجلها فهد المولد هدفين (45، 78)، عبدالعزيز العرياني ((46)، عبدالرحمن الغامدي من ضربة جزاء (70).

يشار إلى أن الاتحاد لعب المباراة دون جمهوره تنفيذا لعقوبة سابقة من الاتحاد الآسيوي. وفي المقابل، فشل النصر في العودة في ملعب زعبيل، وقنع بالخسارة أمام الوصل بهدف سجله فابيو ليما من ركلة جزاء (62).

وفي المجموعة نفسها تعادل ذوب آهان الإيراني مع ضيفه الزوراء العراقي بدون أهداف في أصفهان. وخسر الوحدة الإماراتي من مستضيفه لوكوموتيف الأوزبكي 0/2 في الجولة الأولى، بهدفين سجلهما تيمور خوجة عبد الخالقوف (5)، وإسلام توختاخوجاييف (90).