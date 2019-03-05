تنبيه الحكام بعدم تطبيق التعديلات الجديدة

أكد خليل جلال رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن التعديلات الجديدة التي أصدرها المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم IFAB على قانون كرة القدم سيبدأ تطبيقها على أرض الواقع في الملاعب السعودية ابتداء من اليوم الأول من تموز (يوليو) المقبل.

وأقر المجلس التشريعي الدولي للعبة، تعديلات جديدة بداية من إلغاء الهدف الناتج من لمسة يد أو تتم صناعته من لمسة يد يلغى سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، خروج اللاعب المستبدل من أقرب خط له، إشهار البطاقات الصفراء والحمراء للجهازين الفني والإداري، كما لا يشترط خروج الكرة من منطقة الجزاء في ركلة المرمى، لعب كرة بالإسقاط في حال ضربت الكرة في الحكم بدلا من استمرار اللعب، تحريك الحارس قدما واحدة من على خط المرمى أثناء ركلة الجزاء مع اشتراط بقاء القدم الأخرى على الخط. وقال جلال لـ "الاقتصادية"، تم التنبيه على الحكام بعدم تطبيقها في الوقت الحالي، هذه التعديلات سيتم العمل فيها وفق الإشعار الدولي".

وكشف أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي للعبة، ستقيم ورش عمل للحكام كافة، إضافة إلى معسكر الحكام الخارجي عقب نهاية الموسم، وقال "بنهاية أيار (مايو) المقبل ينتهي الموسم الرياضي، وخلال الشهرين اللذين يسبقان الموسم سيتم شرحها للحكام وكيفية تطبيقها". وأضاف "التعديلات ليست بتلك الصعوبة على الحكام لتحتاج إلى وقت أطول، مثلا تقنية الفيديو VAR احتاجت إلى وقت طويل، أما التعديلات الـ11 الجديدة فتحتاج إلى عدد بسيط من ورش العمل إضافة إلى المعسكر الخارجي المقبل".