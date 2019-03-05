582 مليون ريال قيمة ترسية أول مناقصة للقمح المستورد في 2019

أرست المؤسسة العامة للحبوب أول مناقصة للقمح المستورد للعام الحالي، بلغت كميتها 625 ألف طن بقيمة 582 مليون ريال على خمس شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار للشحنات وفقا للمواصفات المطلوبة.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إن متوسط ترسية توريد طن القمح لكامل الكمية، بلغ 248.16 دولار للطن (930.6 ريال)، فيما بلغت القيمة الإجمالية للترسية عند وصولها إلى موانئ المملكة 155 مليون دولار (582 مليون ريال).

وأشار الفارس إلى أن الترسية ستصل على عشر بواخر، منها خمس بواخر ستصل ميناء جدة الإسلامي بمتوسط 245 دولارا للطن، فيما أربع بواخر ستصل إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة 251 دولارا للطن الواحد، وشحنة واحدة لميناء جازان بتكلفة 254 دولارا للطن الواحد.

وبين أن توريد الدفعة سيكون خلال الفترة (أبريل - يونيو 2019) من مناشئ الاتحاد الأوروبي وأستراليا وشمال وجنوب أمريكا (باستثناء كندا).

وأوضح، أنه تمت دعوة 21 شركة عالمية متخصصة ومؤهلة للمشاركة بمناقصات القمح لدى المؤسسة، تقدم منها 15 شركة بعروض أسعار للشحنات المطلوبة، وتمت الترسية على عدد خمس شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وهي شركة (كارجيل)، (كوفكو)، (لويس درايفوس) وهي شركات سويسرية، وشركة (إي دي إم) الأمريكية، و(أولام ) السنغافورية.

يذكر أن تكلفة التعاقد على آخر مناقصة لتوريد القمح التي طرحتها المؤسسة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من العام السابق بلغت حدود 268 دولارا للطن لتوريد كمية 495 ألف طن، فيما بلغ إجمالي استيراد القمح خلال العام الماضي 2018 وفقا لموقع المؤسسة 3.2 مليون طن بمتوسط سعر لكامل الكمية بحدود 256 دولارا للطن واصل لموانئ المملكة.