الحذر من تضخيم أوهام التحرر بالعملات المشفرة

"تحرك بسرعة وحطم الأشياء" كان الشعار الشهير لمارك زوكربيرج، مؤسس شركة فيسبوك.

من تلك الأشياء المكسورة كانت معايير الجدارة بالثقة التي هي لازمة للديمقراطية.

النشاط الذي يعتمد على الثقة بقدر السياسة الديمقراطية هو المال والتمويل، لهذا السبب لا يمكن ترك التطورات هنا للجشع والتعصب الذي نشهده في عالم العملات المشفرة. يجب إجراء تقييم دقيق لهذا العالم وعلاقته بعالم النقود الرقمية الأوسع. التغيير في الواقع آت في الطريق، إلا أنه لا يمكننا أن نتركه ليحدث من تلقاء نفسه.

حركة العملات المشفرة سترفض ذلك، لأن جذورها تكمن في التحررية الفوضوية، كما يجادل نورييل روبيني من جامعة نيويورك.

هذه الأيديولوجيا أيضا تثير رعب كثير من أصحاب المشاريع في سيليكون فالي. وهم ليسوا على خطأ تماما، الدولة قد تكون وحشا خطيرا، لكنها ضرورية أيضا: إنها آلية التأمين الأساسية للإنسانية.

عالم الفوضى هو عالم من اللصوص المتنافسين. من الأفضل بكثير وجود لص واحد فقط، كما جادل الراحل مانكور أولسون في كتاب "السلطة والازدهار".

علاوة على ذلك، أضاف أن "الديمقراطية الليبرالية تساعد على ترويض ذلك اللص. الدول موجودة لتوفير المنافع العامة الأساسية. النقود هي أفضل أنواع المنافع العامة. لهذا السبب الاستغناء عن دور الحكومة في صك النقود هو وهم. وتاريخ ما يُسمى بالعملات المشفرة يوضح هذا.

النقود هي مخزن للقيمة، ووحدة حساب ووسيلة تبادل. لكي تكون عملة جيدة فعلاً، يجب أن تكون دائمة، وقابلة للحمل، وقابلة للقسمة، وموحدة، ومحدودة العرض ومقبولة".

كيف تُقاس العملات المشفرة مقابل هذه المتطلبات؟ من الواضح أنها ليست مخزنا للقيمة ولا وحدة حساب جيدة، كما تظهر تقلباتها الواسعة في الأسعار.

وهي ليست وسيلة جيدة للتبادل، لأن الأشخاص والشركات الملتزمون بالقانون لا يريدون امتلاك أصول مثالية للمجرمين والإرهابيين وغاسلي الأموال.

في حين إن أي عملة مشفرة معينة قد تكون محدودة العرض، إلا أن العرض الإجمالي لها هو لا نهائي؛ وفقا لصندوق النقد الدولي، "اعتبارا من نيسان (إبريل) من عام 2018، كان هناك أكثر من 1500 عملة مشفرة". من الممكن بالسهولة نفسها أن تكون هناك 1.5 مليون عملة.

أفضل طريقة للنظر إلى العملات المشفرة هي أنها رموز مضاربة بدون قيمة جوهرية. هي عملة يمكن أن تكون لها قيمة إذا أصبحت هي العملة المختارة في منطقة اختصاص معينة.

مع ذلك، هناك سبب مُقنع لاستخدام الناس في الظروف العادية، عملة حكوماتهم: عليهم دفع الضرائب.

للقيام بذلك، هم بحاجة إلى تقديم مال تقبله الحكومة، بشكل أساسي، الودائع المقومة بالعملة الوطنية في المصارف التي لديها حسابات في البنك المركزي.

هذا، بدوره، هو بنك الحكومة. بإمكان الدولة فرض هذا: هذا هو السبب في أنها الدولة. قد يكون لك وجود على الإنترنت.

لديك أيضا جسد مادي يُمكن أن تضعه الحكومة في السجن إذا لم تدفع ضرائبك. هذا هو السبب في أن الدولة تستطيع فرض احتكارها النقدي المحلي. الذين يعملون في الظلال يريدون السعي للعمل خارج هذا الإطار – وحتى هم سيجدونه خطيرا جدا.

كما جادل كل من إيزابيلا كامينسكا من "فاينانشيال تايمز" ومارتن ووكر من مركز الإدارة المستندة إلى الأدلة أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم.

حتى الآن أدى جنون العملات المشفرة إلى جعل الجريمة عبر الإنترنت أكثر سهولة، وإيجاد الفقاعات ونهب المستثمرين الساذجين، وفرض هدر مشوه للغاية فيما يسمى "التعدين"، وعرض التمويل للمخالفات وسهل التهرب الضريبي.

ما القيمة الاجتماعية في أي من هذا؟ لا توجد حجة جيدة لإنشاء عملات مغْفلة جديدة. العملات المشفرة ليست مهمة حتى الآن، إلا أنها بحاجة إلى تنظيم صارم. لم تعد كافية الغمغمة لمصلحة "الابتكار" أو "الحرية".

مهما كانت مخاطر العملات المشفرة، فإن "تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزعة" بما في ذلك "البلوكتشين" قد يتبين أنها ذات قيمة في اعتماد الأنشطة على الحفظ الآمن للسجلات، ولا سيما التمويل، أكثر كفاءة وأمانا.

هناك عدد ضخم من التجارب قيد التنفيذ. تقرير جنيف الحديث عن (أثر تكنولوجيا البلوكتشين في التمويل)، يجادل أن مثل هذه التكنولوجيا يمكن أن "تخفف تكلفة الثقة"، وبالتالي "تخفض التكاليف الإجمالية، وتخفض عمليات التربح الاقتصادية وتوفر نظاما ماليا أكثر أمانا وأكثر عدلا".

سيكون ذلك موضع ترحيب، إذا كان صحيحا. دعونا نجرب. على أنه يجب الاستمرار في تطبيق جميع متطلبات السياسة العامة المهمة من حيث الشفافية والاستقرار المالي.

أحد أهم الابتكارات المحتملة في مجال النقود الرقمية الرحب هو على الأرجح نقيض العملة المشفرة: النقود الرقمية للبنك المركزي، ربما كبديل للنقود وربما كشيء أكثر جذرية من ذلك.

هناك تحليل من صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا يوضح أننا يجب أن نكون واضحين بشأن ما يمكن أن تحققه النقود الرقمية للبنك المركزي، وكيف سترتبط بالنقود أو الودائع المصرفية، وما إذا كان يمكن أن تكون بديلا لاحتياطيات البنوك المركزية، التي لا يمكن امتلاكها إلا من قبل البنوك التجارية، في الوقت الحاضر.

استبدال النقود برموز رقمية من نوع معين يمكن أن يكون بسيطا نسبيا، ومن شأنه أن يثير أسئلة حول درجة كون البدائل التي من هذا القبيل مغْفلة.

الأمر الذي يمكن أن يكون أكثر ثورية بكثير وينطوي على إمكانيات زعزعة الاستقرار، يمكن أن ينشأ إذا كان بمقدور الجمهور العام الانتقال من الودائع لدى المصارف التجارية إلى حسابات مأمونة تماما لدى البنك المركزي.

هذا الفكرة الجذرية لديها عناصر جاذبية واضحة، على اعتبار أن من شأنها إزالة القدرة على الوصول المتميز الذي تتمتع به فئة معينة من الشركات، وهي المصارف، إلى الخدمات النقدية للبنك التابع للدولة.

هذا من شأنه أيضا أن يغير طبيعة النظام النقدي الحالي، وبالتأكيد يمكن أن يعمل على زعزعة استقراره، وهو نظام تسعى فيه الدولة إلى ضمان وتنظيم عرض النقود التي يتم إنشاؤها إلى درجة كبيرة من قبل مصارف خاصة، وتكون مدعومة بالقروض الخاصة. الحقيقة الثورية هي أنه سيكون من السهل على الجميع في هذه الحالة امتلاك حساب لدى البنك المركزي. التكنولوجيا تعمل الآن على إزالة الصعوبات التاريخية المرتبطة بهذا النوع من القدرة على الوصول.

كما هي الحال في كل مجال آخر، فإن الابتكار يعمل على تغيير طبيعة الإمكانيات النقدية. ليست جميع التغييرات هي للأفضل.

من الواضح أن بعض هذه التغييرات تسير نحو الأسوأ. الطريقة الصحيحة إلى الأمام هي رفض الأوهام التحررية، وليس رفض فكرة التغيير نفسها: نظامنا النقدي مليء بالعورات إلى درجة لا يمكن معها رفض فكرة التغيير. على أنه يجدر بنا أن نتكيف، لكن يذكرنا التاريخ أننا يجب أن نفعل ذلك بحذر.