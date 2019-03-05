اتهامات لماي بـ"شراء" دعم النواب لاتفاق "بريكست" عبر صندوق المناطق الفقيرة

واجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، اتهامات بـ"شراء" دعم النواب لخطتها لـ"بريكست" بعد تأسيس صندوق بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني (1.87 مليار يورو) للمناطق الفقيرة.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قالت الحكومة إن الصندوق سيسمح بـ"تحفيز النشاط الاقتصادي" في المناطق التي "لم تستفد من النمو بالطريقة نفسها كالمناطق الأكثر ازدهارا في البلاد".

وذكرت ماي لدى عرضها الصندوق إنه "في أنحاء البلاد كافة التصويت الشعبي لمصلحة بريكست يعبر عن رغبة في التغيير. لفترة طويلة لم يكن الازدهار موزعا بإنصاف".

وأكثر من نصف الأموال ستخصص لمناطق شمال ووسط بريطانيا التي صوتت بكثافة لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء حزيران (يونيو) 2016.

وقال جون ماكدونل وزير المال في حكومة الظل العمالية (حزب المعارضة الرئيس): "يظهر هذا الصندوق يأس الحكومة التي باتت مضطرة لرشوة النواب لدعم اتفاق بريكست".

وأضاف: "مدننا تواجه صعوبة بسبب اقتطاعات في الموازنة منذ عقد".

وتجد ماي صعوبة في الحصول على غالبية في البرلمان للمصادقة على اتفاق "بريكست" المبرم مع بروكسل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ورفض غالبية النواب الاتفاق في كانون الثاني (يناير) الماضي ووعدت ماي بتنظيم تصويت جديد بحلول 12 آذار (مارس) الجاري.

إلى ذلك، سيلتقي كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكست" ميشال بارنييه اليوم فريق المفاوضين البريطانيين، وفقا لمتحدث باسم الاتحاد، في وقت يسعى الطرفان لتحقيق اختراق في مسألة الحدود الإيرلندية الشائكة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس في مؤتمر صحافي روتيني أمس، إن بارنييه سيلتقي بعد ظهر اليوم بالمدعي العام البريطاني جيفري كوكس ووزير "بريكست" البريطاني ستيفن باركلي.

ويأتي الاجتماع الذي سينعقد في بروكسل، بعد إعلان بارنييه السبت أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم ضمانات إضافية للمملكة المتحدة بغرض تسهيل مصادقة برلمانها على اتفاق "بريكست".

كما ألمح بارنييه إلى أن القادة الأوروبيين يمكن أن يتقبلوا تأخيرا "فنيا" قصيرا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 29 آذار (مارس) الجاري، لمنح البرلمان البريطاني وقتا للمصادقة الرسمية على اتفاق الخروج.

وأثارت هذه البادرة الصغيرة باتجاه بريطانيا الآمال في إمكانية توصل الطرفين إلى حل بما في ذلك لمسألة خطة "شبكة الأمان" الخاصة بالحدود الإيرلندية، وهي المسألة التي يعترض عليها عديد من النواب البريطانيين.

وفي حال عدم موافقة البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، فيمكن أن تخرج بريطانيا بدون اتفاق وهو ما يمكن أن تكون له تبعات.