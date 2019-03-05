في خطوة لتهدئة التوتر التجاري .. الصين تتعهد بتغيير جوهري لمصلحة المستثمرين الأجانب

في خطوة قد تؤدي إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، يصوت البرلمان الصيني الأسبوع المقبل على قانون موضع ترقب شديد، ينص على "تغيير جوهري" للمستثمرين الأجانب، بحسب ما أفاد مسؤول أمس.

ووفقا لـ"الفرنسية"، فإن مشروع القانون حول الاستثمارات الأجنبية سيكون بندا جوهريا في الدورة السنوية للمؤتمر الوطني الشعبي الصيني التي تبدأ اليوم وتستمر أسبوعين.

ويسعى القانون لمعالجة مسائل تشكو منها الشركات الأجنبية منذ وقت طويل، ولو أن الأوروبيين أعربوا عن مخاوف من أن تكون الصين تسرع إقراره تلبية للمطالب الأمريكية في مجال التجارة.

وسينص القانون على إلغاء عمليات نقل التكنولوجيا القسرية إلى الشركاء الصينيين، وهو شرط مفروض حاليا على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في الصين، ويعتبر موضوعا جوهريا في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

كما أوضح المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الوطني تشانج ييسوي خلال مؤتمر صحافي أن القانون الجديد يلغي آلية "الموافقة بدراسة كل طلب على حدة" للشركات الأجنبية.

وهذا ما يضمن للمستثمرين الأجانب الامتيازات ذاتها التي تحظى بها الشركات الصينية في معظم القطاعات، باستثناء الشركات المدرجة على "قائمة سلبية".

وتستخدم بكين هذه القوائم السلبية لتحديد المجالات المحظورة على الشركات غير العامة، أو التي تتطلب من الشركات تقديم طلب خاص والمرور بآلية موافقة.

وقال تشانغ، إن "المجالات التي سيتم فيها حظر الاستثمارات الأجنبية أو الحد منها ستدرج بشكل واضح في قائمة، والمجالات خارج القائمة السلبية ستكون مفتوحة بشكل تام" للمستثمرين الأجانب. وأكد أن "الاستثمارات الصينية والأجنبية ستلقى المعاملة ذاتها".

وسيحل "القانون الموحد" الجديد محل القوانين المطبقة منذ ثلاث سنوات بشأن الشركات المختلطة الصينية الأجنبية والشركات المملوكة بالكامل لرساميل أجنبية.

وأضاف تشانج، "هذا تغيير جوهري في نظامنا لإدارة الاستثمارات الأجنبية، سيعزز الانفتاح والشفافية والوضوح في بيئتنا الاستثمارية".

وينتقد المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون منذ وقت طويل سياسة الصين حيال الشركات الأجنبية، منددين بعدم فتح السوق الصينية أمام هذه الشركات وبعمليات سرقة للملكية الفكرية على نطاق واسع.

وقال تيم ستراتفورد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين الأسبوع الماضي، "إن انطباعنا الأولي إيجابي" لكن أوساط الأعمال تنتظر للحصول على مزيد من التفاصيل.

لكن غرفة التجارة الأوروبية أعربت عن مخاوف من أن تكون الصين تتسرع في إقرار القانون لتلبية الطلبات الأمريكية.

ويصوت المجلس الشعبي الصيني على مشروع القانون في 15 آذار (مارس) الجاري، في اليوم الأخير من دورته السنوية.

وبحسب "الألمانية"، فإن المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الوطني قال، إن الخلاف التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة والمحادثات الرامية إلى إنهائه، سيحتل مكانة رئيسة في جدول أعمال اجتماعات البرلمان الصيني، مرحبا "بالتقدم الجوهري" الذي أحرزته المحادثات.

وأكد تشانج ييسوي قبل يوم واحد من انطلاق الاجتماعات السنوية أن العلاقات الاقتصادية بين الصين وأمريكا "ذات فائدة مشتركة" للبلدين.

وستلقي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بظلالها على الاجتماعات في ظل تضرر الاقتصاد الصيني من الرسوم الأمريكية على كمية من الصادرات الصينية للولايات المتحدة قيمتها 250 مليار دولار منذ العام الماضي.

وقال تشانج إن "المحادثات بين بكين وواشنطن مكثفة ومثمرة. وقد تحقق حتى الآن تقدم جوهري بالنسبة للموضوعات المهمة للطرفين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قرر تأجيل زيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية من 10 في المائة إلى 25 في المائة لمنح المحادثات فرصة للوصول إلى اتفاق، حيث كان ترمب قد هدد بزيادة الرسوم اعتبارا من أول آذار (مارس) الجاري، وهو ما لم يحدث.

وقال ترمب في رسالة عبر موقع "تويتر"، "أطالب الصين بالإلغاء الفوري لكل الرسوم على منتجاتنا الزراعية على أساس أننا نمضي بصورة جيدة في المحادثات التجارية".

وكان النزاع التجاري مع الولايات المتحدة قد ألقى بظلاله على الاقتصاد الصيني الذي سجل في العام الماضي نموا بمعدل 6.6 في المائة وهو أقل معدل نمو له منذ 1990.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس وزراء الصين لي كيشيانج معدلات النمو المستهدفة للعام الحالي خلال اجتماعات مؤتمر نواب الشعب الصيني التي تبدأ اليوم.