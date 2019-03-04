وزير الطاقة الروسي: روسيا ستخفض إنتاجها النفطي إلى المستوى المطلوب خلال الشهر الحالي

قال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" اليوم الاثنين إن بلاده ستسارع بخفض إنتاجها من النفط للوصول إلى حجم الخفض المقرر بالنسبة لها في إطار اتفاقها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المعروف باسم "أوبك بلس" وهو 228 ألف برميل يوميا بنهاية مارس الحالي.

وقال "نوفاك" في تصريحات للصحفيين في العاصمة البلغارية صوفيا "كما ندرك، فإن مارس سيشهد التزاما أكبر في إطار بنود اتفاق أوبك بلس"، مضيفا أن روسيا ستخفض إنتاجها خلال الشهر الحالي بأكبر قدر ممكن ليصل إلى مقدار ما "بين مستوى فبراير الماضي و228 ألف برميل يوميا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن روسيا خفضت إنتاجها خلال شباط/فبراير الماضي بمقدار 97 ألف برميل يوميا مقارنة بمستواه في أكتوبر الماضي حيث كان11.418 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات وزارة الطاقة الروسية.

كانت روسيا قد تعهدت بتطبيق الخفض المتفق عليه في إنتاجها النفطي تدريجيا منذ بداية يناير الماضي مع بدء تطبيق قرار دول "أوبك بلس" خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 1.2مليون برميل يوميا.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن شركات النفط الروسية ستلتزم تدريجيا بالخفض بسبب القيود الناجمة عن الأحوال الجوية السيئة والتحديات الجيولوجية في منطقة سيبيريا أحد أهم مناطق إنتاج النفط الروسي.