العائلة الملكية البريطانية تحذر من الإساءة لأفرادها

نشرت العائلة المالكة البريطانية اليوم الاثنين مبادئ توجيهية لوسائل التواصل الاجتماعي، محذرة الأشخاص الذين ينشرون تعليقات عنصرية أو جنسية أو غيرها من العبارات المسيئة من أنهم قد يتم حظرهم أو حذف رسائلهم من القنوات المستخدمة من قبل العائلة الملكية.

وقال قصر باكنجهام إن هذه الضوابط هي "للمساعدة في خلق بيئة آمنة" على قنوات التواصل الاجتماعي للملكة إليزابيث الثانية وابنها ولي العهد الأمير تشارلز، ونجلي تشارلز الأميران ويليام وهاري.

وطلب قصر باكنجهام تجنب التعليقات التي تعتبر "بذيئة أو هجومية أو تهديدية أو مسيئة أو مفعمة بالكراهية أو تحريضية أو تروج للمواد الجنسية الصريحة أو للعنف".

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن تزايد الإساءات على حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية الملكية، ولاسيما ضد ميجان دوقة ساسكس وزوجة هاري وكذلك كيت التي تبلغ أيضا 37 عاما، دوقة كامبريدج وزوجة ويليام.

ونشرت صحف شعبية بريطانية أيضا العديد من التقارير والكثير من أحاديث النميمة حول العائلة المالكة في الأسابيع الأخيرة، غالبا ما تركز على علاقة ميجان مع أفراد عائلتها في الولايات المتحدة والخلاف المزعوم بين الأميرين وأسرتيهما.