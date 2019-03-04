العجز التجاري المغربي يرتفع 8.6% على أساس سنوي في يناير

قال المغرب اليوم الاثنين إن العجز التجاري في البلاد ارتفع 8.6 بالمئة إلى 15.7 مليار درهم (1.64 مليار دولار) في يناير ، مقارنة مع مستواه قبل عام.

وارتفعت الواردات سبعة بالمئة إلى 39.5 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات 23.8 مليار درهم بزيادة 5.9 بالمئة.

وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30.4 بالمئة إلى 1.57 مليار درهم، بينما انخفض حجم التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج 9.2 بالمئة إلى 5.4 مليار درهم.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي انخفضت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي إلى 227.2 مليار درهم بحلول 22 فبراير شباط، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة خمسة أشهر.

