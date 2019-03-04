الصين عازمة على خفض ضريبة القيمة المضافة للمصانع بقيمة 90 مليار دولار

قال مصدر مطلع إن الصين تعتزم خفض ضريبة القيمة المضافة التي تشمل قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 3 نقاط مئوية كجزء من إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد الصيني المتباطئ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته القول إن إعلان خفض أعلى ثلاث فئات من ضريبة القيمة المضافة قد يعلن خلال الأسبوع الحالي عندما يجتمع القادة السياسيون للصين في إطار مؤتمر نواب الشعب الصيني (البرلمان) في اجتماعه السنوي الذي يبدأ غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلقي رئيس وزراء الصين "لي كيشيانج " التقرير الاقتصادي السنوي أمام اجتماع مؤتمر نواب الشعب حول أهداف الحكومة الصينية للنمو الاقتصادي والسياسة المالية والسياسة النقدية.

وبحسب تقديرات بنك "مورجان ستانلي" فإن خفض أسعار ضريبة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بمقدار 3 نقاط مئوية سيوفر للشركات ما يصل إلى 600 مليار يوان (90 مليار دولار) بما يعادل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي للصين.

وذكرت وكالة بلومبرج أن خفض ضريبة القيمة المضافة سيعزز أرباح الشركات في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الصيني ضغوط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتأثير إجراءات الحد من الديون المحلية.

في الوقت نفسه فإن المسؤولين الصينيين يتجهون بصورة متزايدة نحو تعديل السياسة النقدية في جهودهم لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل محدودية الحركة على صعيد الإنفاق المعتمد على الديون والسياسة النقدية.

في الوقت نفسه فإن خفض ضريبة القيمة المضافة، جاءت كجزء من سياسة مالية أوسع و"استباقية". وتشير التقارير إلى أن العجز المستهدف لموازنة الصين سيرتفع إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقابل 2.6% خلال العام الماضي، وطرح سندات خاصة بقيمة 2.15 تريليون يوان، وهو ما يزيد عن حجم طروحات العام الماضي الذي كان 1.35 تريليون يوان.