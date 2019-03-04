الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس السنغالي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفياً اليوم بالرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، هنأه فيه بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب السنغال المزيد من التقدم. من جهته، عبر رئيس جمهورية السنغال عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، ومشاعره الصادقة، مبدياً حرصه على تطوير آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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