اليونان تستعد لإصدار سندات لمدة 10 سنوات بـ 2,8 مليار دولار

تستعد اليونان لإصدار سندات بمدة عشر سنوات، للمرة الاولى منذ الأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد حيث تم تفويض ستة مصارف كبرى القيام بذلك، حسبما أعلنت بورصة أثينا الاثنين.

وأفادت البورصة في بيان أن اليونان "فوضت +بي إن بي باريبا+ و+سيتي+ و+كريدي سويس+ و+غولدمان ساكس انترناشونال بنك+ واتش اس بي سي+ و+جاي بي مورغان+ لإدارة طرح السندات المقيّم باليورو" ويبلغ أجل استحقاقها عشر سنوات.

وأفادت مصادر مقربة من قطاع المال أن حجم السندات قد يصل إلى 2,5 مليار يورو (2,8 مليار دولار) بمعدل فائدة نسبته 4,0 بالمئة.

وصدر البيان بعد ثلاثة أيام من رفع وكالة "مودي" للتصنيف الائتماني تصنيفها للدين السيادي اليوناني بدرجتين من "بي3" إلى "بي1".

وسيشكل هذا أول إصدار لسندات لمدة عشر سنوات في اليونان منذ العام 2010، عندما دخلت البلاد في أزمة عميقة احتاجت بسببها لدعم مالي دولي.

وخرجت اليونان من ثالث وآخر خطة إنقاذ دولية في آب/اغسطس 2018، ما شكل خطوة مهمة نحو تجاوزها الكارثة التي عانت منها لسنوات.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق اليونان نموا بنسبة 2,4 بالمئة عام 2019.

والأسبوع الماضي، حض الاتحاد الأوروبي أثينا على استكمال جميع الإصلاحات التي تعهدتها للدائنين.

وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن الاقتصاد اليوناني لا يزال يواجه "نقاط ضعف" مرتبطة بارتفاع الدين الحكومي والقروض المتعثرة وارتفاع معدلات البطالة.