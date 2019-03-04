مصادر: أوبك من المرجح أن تؤجل قرار سياسة الإنتاج ليونيو

قالت ثلاثة مصادر في أوبك اليوم الأثنين من المستبعد أن تتخذ المنظمة أي قرار بخصوص سياسية الإنتاج في اجتماع أبريل والأرجح أن تفعل ذلك في يونيو.

وذكرت أن اجتماع المنظمة في يونيو سيمدد العمل بقيود إمدادات النفط حتى نهاية العام.

وأوضحت المنظمة قد تناقش تخفيف القيود إذا سجل الإنتاج مزيدا من الهبوط في الدول.