"وول ستريت" تبدأ تعاملاتها مرتفعة بدعم آمال اتفاق التجارة

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين بدعم من انتعاش الآمال بأن تنهي الولايات المتحدة والصين نزاعهما التجاري هذا الشهر.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 95.87 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 26122.19 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.68 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 2814.37 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 41.27 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 7636.62 نقطة.



