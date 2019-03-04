وزير الدولة لشؤون أفريقيا يبحث الموضوعات المشتركة مع سفراء جيبوتي ومصر والسودان والصومال واليمن

استقبل أحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم كلا من ضياء الدين بامخرمة عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى السعودية وناصر حمدي سفير مصر لدى السعودية وعبدالعظيم الكاروري سفير السودان المعين لدى السعودية وسالم حاجي القائم بأعمال سفارة الصومال لدى السعودية وعبدالملك الارياني نائب سفير اليمن لدى السعودية وجرى خلال الاستقبالات استعراض العلاقات الثنائية مع بلدانهم بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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