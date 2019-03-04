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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
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- ارتفعت للعام العاشر.. 339 مليار ريال القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية 2018
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