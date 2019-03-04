النفط يرتفع بفعل آمال اتفاق التجارة وخفض إمدادات أوبك

ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بخفض إنتاج أوبك وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم المرير الذي كبح نمو الاقتصاد العالمي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن آخر تسوية.

وبلغت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.94 دولار للبرميل بزيادة 14 سنتا أو 0.3 بالمئة.

يأتي تحسن الأسعار عقب تقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من إنهاء نزاعهما التجاري المستعر منذ عام.

وقال مصدر مطلع على المحادثات أمس الأحد فيما يبدو أن البلدين اقتربا من اتفاق سيلغي رسوما أمريكية على بضائع صينية لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار، مع تعهدات من بكين بتغييرات اقتصادية هيكلية وإلغاء الرسوم التي فُرضت بشكل انتقامي على بضائع أمريكية.