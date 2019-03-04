المؤسسة العامة للحبوب تنهي ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد هذا العام

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 1440/1441هـ ، بكمية 625 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الاولى المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة أبريل - يونيو2019 وبواقع 10 بواخر، موزعة على 5 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 320 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد المحافظ أنه تم دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وقد تم ترسية على عدد 5 شركات عالمية.