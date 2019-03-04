المديرة المالية لهواوي تقاضي الحكومة الكندية لانتهاك حقوقها الدستورية

ذكر موقع "بوليتيكو" أن منج وانزهو، المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية، تقدمت بدعوى قضائية ضد السلطات الكندية تدّعي فيها انتهاك حقوقها الدستورية عند اعتقالها في ديسمبر الماضي.

واتهمت منج الحكومة الكندية، ووكالة الحدود التابعة لها وقوات الشرطة الوطنية باحتجازها واستجوابها قبل إبلاغها بأنها كانت رهن الاعتقال في الأول من ديسمبر .2018

وتفيد الوثائق أن منج، التي من المقرر أن تمثل أمام محكمة في بريتش كولومبيا يوم الأربعاء المقبل، تسعى للحصول على تعويضات عن "مخالفة القانون في المنصب العام" و "السجن غير القانوني".

وجاء في الوثائق أنه "كنتيجة مباشرة لاحتجازها في مطار فانكوفر الدولي بصورة غير قانونية، فإنها عانت من أضرار بما في ذلك التوتر النفسي والقلق وفقدان الحرية".

ورفعت منج الدعوى أمام المحكمة العليا في بريتش كولومبيا يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه وزارة العدل الكندية "إذنا بالمضي قدما" بشأن طلب تسليمها إلى الولايات المتحدة في اتهامات تتعلق بالاحتيال على مؤسسات مالية.

ومنج هي ابنة مؤسس شركة هواوي، رين شينجفي، وتسببت قضيتها في توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وكندا.