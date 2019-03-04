الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات تنتظر مصادقة 3 دول

بدأ أمس في مقر جامعة الدول العربية اجتماع لجنة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية برئاسة لبنان ومشاركة ممثلي الدول العربية، لمناقشة ومتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.

وأوضح خالد محمود والي رئيس قسم تجارة الخدمات في إدارة التكامل الاقتصادي العربي في الجامعة العربية، أن هناك عشر دول عربية منضمة إلى الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات، كما أن هناك دولتين مصدقتان عليها هما السعودية والأردن، مبينا أن مصر بصدد التصديق على الاتفاقية، مبينا أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر من تصديق ثلاث دول عربية عليها.

وأشار إلى أن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات، من بينها مقترحات بإنشاء لجنة دائمة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وعرض دولة الانضمام للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات، إضافة إلى استعراض ورقة عمل من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تحرير بعض القطاعات الخدمية في الدول العربية.

وأكد على أهمية تحرير التجارة في الخدمات حول التجارة السلعية بين الدول العربية، مشيرا إلى أن زيادة التبادل التجاري في الخدمات سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري في السلع بين الدول العربية.