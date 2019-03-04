الطباعة ثلاثية الأبعاد تعزز تطوير أجهزة الإنسان الطبية

طور فريق من المهندسين بجامعة كامبريدج البريطانية وحدات ترانزيستور مرنة، مصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة "3 دي" تصلح للاستخدام في مجال الأجهزة الإلكترونية، التي يرتديها الإنسان أو التي تزرع داخل الجسم لأغراض طبية.

ومن المعروف أن وحدات الترانزيستور عبارة عن مكونات من أشباه الموصلات تستخدم لتوصيل الكهرباء أو تعزيز التيار، ما يسمح بالتحكم في التيار من خلال إشارات كهربائية وفقا لـ"الألمانية".

وقام أعضاء فريق الدراسة بطباعة وحدات ترانزيستور تتميز بحساسية بالغة تسمح برصد الإشارات الكهربائية التي تصدر عن جلد الإنسان بدقة، عندما يتم تثبيتها داخل الأجهزة الإلكترونية التي يرتديها الإنسان.

ويقول فريق الدراسة: مقارنة بالتقنيات المعمول بها حاليا لصناعة وحدات الترانزيستور من السيليكون أو الأكاسيد المعدنية، فإن الوحدات الجديدة المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة تستهلك كمية من الطاقة تقل بواقع ألف مرة، كما أنها أفضل بواقع 100 مرة من حيث معدلات الإشارة مقابل الضوضاء أو التشويش.

وقال الباحث تشن جيانج المشارك في الدراسة: "إنها المرة الأولى التي تحقق فيها وحدات الترانزيستور المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة مثل هذا الأداء القوي، وهو ما يظهر أنها يمكن الاعتماد عليها على مدار شهور عدة دون حدوث أي تغييرات في خصائصها".

وتظهر هذه النتائج إمكانية الاعتماد على هذه التقنية مستقبلا في التطبيقات التي تجمع بين الأجهزة الإلكترونية وأجهزة قياس أو متابعة الوظائف الحيوية للإنسان، مثل أجهزة مراقبة حركة العين على سبيل المثال وغيرها.