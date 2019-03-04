تخطيط القلب.. أبرز مواصفات ساعات "أبل" القادمة

تعتزم شركة أبل إطلاق جيلها الخامس من ساعات Apple Watch بمواصفات تجعلها تحتل صدارة سوق الساعات الذكية.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" تختبر "أبل" الآن ميزة جديدة تنوي إضافتها إلى ساعاتها القادمة، وهي مراقبة معدلات نوم المستخدم، التي ستعتمد بشكل كبير على حساسات قياس نبض القلب الموجودة في الساعة.

كما ستكون Apple Watch-5 قادرة على وضع تشخيص متكامل لحالة قلب المستخدم، وقياس سرعة النبض وعدم انتظامه، وإنذاره في حال تسجيل أي خلل في آلية عمل القلب، ورسم مخطط بياني لعدة أشهر يصف بدقة تلك البيانات.

ومن المفترض أن تزود هذه الساعات أيضا بحساسات قادرة على قياس درجة الحرارة والرطوبة، وتحديد مستويات الضجيج، التي قد تؤثر في صحة المستخدم النفسية والجسدية، إضافة إلى كاميرات لإجراء مكالمات الفيديو.

يذكر أن ساعات "أبل"، أشبه ما تكون بالآيفون ولكن على شكل ساعة تقدم للمستخدم نظاما غنيا بالتطبيقات والصناديق المعلوماتية وأيضا التنبيهات وكل هذا يحدث بمجرد اقتران الساعة بهاتف الآيفون.