طالب سعودي يخطف المركز الأول عالميا في مسابقة الـ«يو سي ماس»

استطاع الطالب عماد العمودي أن يحقق المركز الأول على مستوى العالم في الذكاء الذهني لمسابقة الـ"يو سي ماس" العالمية، التي أقيمت في الجامعة الإسلامية في ماليزيا، وأن يتغلب على تسعة آلاف مشارك من نحو 83 دولة. وعلى الرغم من صغر عماد الذي لم يتجاوز 12 عاما، إلا أنه استطاع بعبقريته تجاوز منافسيه والتفوق عليهم وحل 200 مسألة في ثماني دقائق، ما دعا المشرفين على المسابقة والحضور بتسميته"العبقري". وأرجع العمودي ابن مكة المكرمة تميزه إلى والدته التي أسهمت في تشجيع موهبته وتنميتها، معبرا عن سعادته لتحقيق المركز الأول، واعدا خلال مقطع له في وسائل التواصل الاجتماعي بمواصلة تعليمه وتشريف الوطن في جميع المنافسات العالمية. وقال لـ"الاقتصادية" سالم الشهري متخصص تربوي: "إن رأس المال الفكري أهم مكونات الثروة الوطنية وأغلى ما عند الأمم، خاصة إذا تزود بالمعرفة والموهبة والإبداع والابتكار، التي تمكنه من دفع عجلة التقدم، والإسهام في تطور المجتمع وتحوله إلى مجتمع معرفي مبدع". وأضاف: "إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للموهوبين في المملكة كان له أبلغ الأثر في تعميق شغف الأبناء الموهوبين بالعلوم والبحث والإبداع، وتهيئتهم للتفوق في المنافسات الإقليمية والدولية وتمثيل المملكة تمثيلا يليق بمكانتها.

يذكر أن الذكاء الذهني "يو سي ماس" برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال، مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه، أي الأطفال ما بين سن الرابعة و12.