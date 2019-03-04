الخدمات الطبية بـ«الداخلية» تختتم مشاركتها في قمة «سلامة المرضى»

اختتمت الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية أمس، مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى، التي عقدت في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودشنها الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة وسط حضور أكثر من 50 وزيرا للصحة على مستوى العالم، وأكثر من 800 شخصية ما بين مختصين محليين ودوليين، حيث تعد الأولى من نوعها في المنطقة.
وقال الدكتور سليمان السحيمي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية، إن الخدمات الطبية جزء من المنظومة الصحية في المملكة، مؤكدا حرصها على المشاركة في جميع الفعاليات بما يتماشى مع رؤية القيادة بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين والارتقاء بها، لتحظى برضا وقبول الجميع، مثنيا على دعم وتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.
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