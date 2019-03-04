وزير الإعلام يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطلع على مهامها

زار تركي الشبانة وزير الإعلام أمس مكتبة الملك فهد الوطنية، حيث كان في استقباله محمد الراشد أمين عام المكتبة.

واستمع الوزير الشبانة خلال الزيارة لشرح واف عن أهداف المكتبة ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به في المكتبة وخطواتها في هذا الشأن، كما اطلع على أبرز مهام المكتبة والدور المنوط بها وما أنجزته خلال السنوات الماضية.

وتجول بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة اطلع خلالها على قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة.

وفي ختام الزيارة أهديت لوزير الإعلام مجموعة من إصدارات المكتبة القيمة. كما سجل الوزير كلمة في سجل الزيارات، أشاد فيها بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع متمنيا للجميع دوام التوفيق.