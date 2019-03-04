أمير المدينة المنورة يشيد بمهرجان الثقافات والشعوب

أشاد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة بمهرجان الثقافات والشعوب، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ودوره كأحد مخرجات الجامعة، التي تعزز لمنهج التعارف الإنساني بين الشعوب، الذي حث عليه ديننا الحنيف، متمنيا أن يتحول المهرجان في نسخته hglrfg]، ليكون معرضا لمنتجات الدول الإسلامية ليعرف بمزاياها ويتيح الاطلاع عليها.

ونوه أمير المدينة المنورة بالتنسيق في ذلك بين وزارة التجارة والاستثمار، والجامعة الإسلامية، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة والجهات ذات الاختصاص.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان خلال تدشينه مهرجان الثقافات والشعوب، دور المهرجان في تكريس رسالة التعايش بسلام بين الثقافات المتنوعة من خلال ما يقدمه من مكون ثقافي يعرف بالشعوب وحضاراتها وتراث مجتمعاتها. وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤكد باستمرار أهمية البعد الإنساني المشترك بعيدا عن مفهوم صدام الثقافات، ذلك أن البعد الثقافي يعد مرتكزا أساسيا في العلاقات بين الدول، ومن المهم تعزيزه لخدمة السلم والأمن الدوليين.

وعبر أمير المنطقة عن شكره لمدير الجامعة الإسلامية والقائمين على المهرجان على حسن التنظيم وما يبذلونه من جهود ملموسة لتطوير المهرجان وشكر المشاركين في المهرجان، الذين يمثلون دولهم في هذا المحفل الثقافي.