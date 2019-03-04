14 برنامجا إعلاميا متخصصا تنظمها أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بفرعيها الرجالي والنسائي في مارس الجاري، مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة التي تغطي مجالات مختلفة في حقل العمل الإعلامي، تم تصميمها لتلبية احتياجات المتدربين وسوق العمل.

وتتضمن برامج الأكاديمية 14 برنامجا تدريبيا تتعلق بمجالات التصميم والتصوير والدورات الصحافية والإدارية والعلاقات العامة.

ويقوم بالتدريب في هذه الدورات عدد من المدربين المتخصصين في مجال العمل الإعلامي من فريق الأكاديمية المعتمد، حيث تحرص هيئة التدريب بالأكاديمية على تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية الأساسية التي يحتاج إليها كل من يعمل في حقل الإعلام والاتصال وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية.