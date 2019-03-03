"يوتيوب" يغلق التعليقات على فيديوهات الأطفال لحماية المشاهدين

يعتزم موقع "يوتيوب" لتبادل الفيديوهات إغلاق خاصية التعليق على الفيديوهات التي تحتوي على أطفال؛ لتجنب كتابة البعض تعليقات مسيئة لهذه الفئات، وفقا لـ"الألمانية". وذكر الموقع في بيان له أمس، أن هذه الخطوة تستهدف منع السلوكيات المسيئة من جانب المستخدمين، بما في ذلك نشر تعليقات خارجة على فيديوهات الأطفال الصغار. وأكدت التقارير الحديثة وجود مواد لا تناسب الأطفال يتم بثها في الجزء الخاص بالتعليق على الفيديوهات، وهو ما يتيح لهؤلاء المستخدمين تجنب أدوات الحماية الرقمية الخاصة بالموقع، التي تمنع نشر مثل هذه المواد.

وأوضح مات واطسون مؤسس موقع يوتيوب أنه وجد العشرات من فيديوهات الأطفال التي يتم من خلال التعليقات عليها تبادل تعليقات غير مناسبة، وانتقد شركة يوتيوب بسبب فشلها في منع ما وصفه بتبادل مواد لا تناسب الأطفال بطريقة بسيطة. في الوقت نفسه أدى الكشف عن إساءة استخدام قسم التعليقات لنشر مواد غير مناسبة للأطفال إلى ردود فعل غاضبة من جانب عدة شركات، ومعلنين على موقع يوتيوب، حيث سحبت شركات "ديزني" و"إيبيك جيمز" لألعاب الكمبيوتر و"ماكدونالدز" و"نستلة" إعلاناتها من الموقع بعد الكشف عن هذه الفضيحة.

في المقابل قال متحدث باسم شركة "جوجل" التي تمتلك موقع "يوتيوب": "إننا خلال الأسبوع الماضي اتخذنا عدة خطوات لتحسين حماية الأطفال والعائلات على الموقع، بما في ذلك غلق التعليقات على ملايين الفيديوهات التي تحتوي على أطفال". وأضاف: "الآن بدأنا وقف التعليقات على أغلب الفيديوهات التي تحتوي على أطفال أو صغار، باستثناء عدد صغير من القنوات التي تسيطر بشكل نشط على التعليقات، واتخذنا خطوات إضافية لحماية الأطفال، ونحن نتفهم أن هذه التعليقات مهمة لمنتجي الفيديوهات لكي يتواصلوا مع جمهورهم، ولكننا الآن ندرك أيضا أن وقف التعليقات تحرك صحيح لحماية مجتمع يوتيوب".