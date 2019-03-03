المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يرتفع 0.11 %

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا عند إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة بحالة الترقب التي تشهدها السوق للعديد من الأحداث المتعلقة بعروض الاستحواذ على شركات قيادية بالسوق أو إعلان شركات أخرى نيتها الشطب من البورصة.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسبه ليغلق على مكاسب هامشية قدرها 0.11 في المئة، مسجلًا 14819.6 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.42 في المئة ليبلغ مستوى 716.64 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليفقد نحو 0.39 في المئة من قيمته وينهي التعاملات عند مستوى 1804.88 نقاط، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 821.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.34 مليار جنيه.