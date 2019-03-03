الكبسولة سبيس إكس دراجون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بنجاح

التحمت كبسولة غير مأهولة بمحطة الفضاء الدولية بنجاح اليوم الأحد وذلك في خطوة مهمة على طريق هدف شركة (سبيس إكس) المملوكة لإيلون ماسك وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لاستئناف إرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام. وانطلقت الكبسولة (كرو دراجون) التي يبلغ طولها 4.9 متر على متن صاروخ من طراز فالكون 9 من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا الساعة 2:49 صباحا بالتوقيت المحلي. وكانت تحمل على متنها دمية اختبار تدعى ريبلي. وتمت عملية الالتحام بسلاسة وفي التوقيت المحدد وهو ما أثار صيحات البهجة داخل غرفة التحكم.

وستقوم رائدة الفضاء الأمريكية آن مكلين ورائد الفضاء الكندي ديفيد سانت-جاك اختبارات على الكبسولة وسيتفحصان قمرتها خلال وجودها في المحطة على مدى 5 أيام. وكانت ناسا قد منحت شركتي سبيس إكس وبوينج عقدا بقيمة 6.8 مليار دولار لصنع أنظمة صواريخ وكبسولات قادرة على المنافسة ويمكنها نقل رواد الفضاء من الأراضي الأمريكية للمرة الأولى منذ إحالة برنامج المكوك الأمريكي للتقاعد عام 2011. وتهدف الأنظمة إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وهي مختبر للأبحاث في الفضاء على بعد حوالي 402 كيلو متر عن الأرض وتكلف بناؤها مئة مليار دولار. وتتكلف رحلة التوصيل الواحدة نحو 80 مليون دولار.