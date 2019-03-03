رئيس "بايك" الصينية : الحكومة سترفع الدعم المخصص لشراء سيارات كهربائية

قال شو هيي رئيس مجموعة "بايك" الصينية التي تعد إحدى أكبر شركات انتاج السيارات الكهربائية في العالم إنه يتوقع أن تلغى السلطات الدعم الممنوح من قبل الحكومات المحلية لتشجيع شراء السيارات الكهربائية الجديدة. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شو القول إن شركات صناعة السيارات تتوقع الإعلان عن السياسات المتعلقة بتوفير التمويل للسيارات الكهربائية الجديدة قريبا. وكانت الحكومة الصينية أعلنت أنها ستخفض الدعم المخصص لشراء الأفراد للسيارات الكهربائية كما أنها تعتزم إلغاء الدعم بالكامل بعد عام 2020 ولكنها لم تفصح بعد عن تفاصيل كيفية تنفيذ ذلك العام الجاري.

وقالت "بلومبرج" إن السلطات الصينية تريد خفض الدعم في محاولة لدفع شركات صناعة السيارات صوب مزيد من الابتكار. يشار إلى أنه رغم أن الدعم المالي لشراء السيارات الكهربائية عزز من نمو هذا القطاع في الصين بحيث تفوقت على أمريكا في هذا المجال خلال 2015 إلا أن هناك مخاوف من أن شركات السيارات تعتمد بصورة كبيرة على الدعم بحيث تتجاهل تطوير تكنولوجيا جديدة وسيارات أفضل. وكان دونج يانج نائب رئيس رابطة مصنعي السيارات في الصين، قال في وقت سابق إنه يتوقع أن يتم استخدام الدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية لتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات.