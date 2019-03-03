حجم تمويل سوق رأس المال الصيني يتجاوز تريليون دولار في عام 2018

أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي تمويل سوق رأس المال للصين بلغ 1. 7 تريليون يوان (حوالي 1ر1 تريليون دولار أمريكي) خلال العام الماضي، بزيادة 1ر4 بالمائة على أساس سنوي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

ووافقت لجنة تنظيم الاوراق المالية الصينية على طلبات للاكتتاب العام الأولي من 105 شركات جمعت 8ر137 مليار يوان من الأموال في عام 2018، وفقا لبيانات اللجنة.

وفي العام الماضي، بلغ حجم إعادة تمويل الشركات المدرجة حوالي تريليون يوان.

وأصدر سوق سندات الصرف الأجنبي ما مجموعه 69ر5 تريليون يوان من السندات، بزيادة 45 بالمائة على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، تم جمع 4ر60 مليار يوان و3ر178 مليار يوان على التوالي من خلال الإدراج في البورصة الوطنية وسوق الأوراق المالية الإقليمية، والتي تستخدم أساسا لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة.

وتحث الحكومة الصينية على تعزيز تطوير سوق رأس المال من أجل توفير تمويل أفضل للمؤسسات وخدمة الاقتصاد.

