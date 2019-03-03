تحسين تمثيل المرأة في المجالات التعليمية



لقد حفز إطلاق مشروع رأس المال البشري العمل العالمي لسد الفجوات في رأس المال البشري، وأبرز أهمية الاستثمارات في المعرفة، والمهارات، والصحة التي تتراكم لدى البشر طوال حياتهم، وذلك لتحقيق إمكاناتهم بوصفهم أعضاء منتجين في المجتمع.

ويعد تحسين كل من كمية التعليم وجودته أمرا أساسيا لتمكين الشباب من تحقيق إمكاناتهم. ولتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM أهمية بالغة ليس لتلبية احتياجات القوى العاملة في المستقبل فحسب، بل أيضا لإنتاج الباحثين والمبتكرين الذين يمكنهم المساعدة على مواجهة التحديات المستعصية.

ويحظى نقص تمثيل النساء والبنات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بكثير من الاهتمام، إلا أن البيانات المتعلقة بمعدلات الالتحاق بالتعليم وجودته تظهر أن القصة أكثر تباينا.

فعلى مستوى المدارس الابتدائية في العالم، ثمة تكافؤ بين الجنسين في كل من معدلات الالتحاق بالدراسة وإتمامها وهو إنجاز رائع في الآونة الأخيرة. وتظهر الفجوات بين الجنسين في عدد من البلدان منخفضة الدخل، ومعظمها في إفريقيا جنوب الصحراء، وفي بعض بلدان أمريكا اللاتينية، أن هناك فجوات "عكسية" بين الجنسين، إذ ينخفض احتمال التحاق البنين بالتعليم الابتدائي وإتمامه. وبصفة عامة، تعد الفجوات بين الجنسين، حيثما وجدت، قليلة مقارنة بالفجوات بين البلدان الغنية والبلدان منخفضة الدخل. وعندما يتعلق الأمر بالأداء الأكاديمي، غالبا ما يكون إنجاز البنات مماثلا لإنجاز البنين في العلوم والرياضيات، أو أفضل منه.

وفي المدارس الابتدائية، لا توجد فروق بين الجنسين في تحصيل مادة العلوم في أكثر من نصف البلدان التي يجري فيها قياس الأداء، وعددها 47 بلدا. وتحصل البنات على درجات أعلى من البنين في 26 في المائة من البلدان. ويبلغ الفارق في التحصيل نحو ثلاثة أضعاف عندما تحصل البنات على درجات أعلى من البنين مقارنة بالوضع عندما يحصل البنون على درجات أعلى من البنات. أما نتائج التحصيل في مادة الرياضيات فمتشابهة. ولا توجد فروق بين الجنسين في نحو نصف البلدان التي لديها بيانات، غير أن البنين يسجلون درجات أفضل من البنات في 37 في المائة من البلدان.

في التعليم الثانوي، تكون المعدلات الإجمالية للالتحاق وإتمام الدراسة أقل، وتوجد فجوات أكبر في الدخل بين البلدان، إلا أن الاتجاهات العامة متشابهة.

وفي المستوى الثانوي، تظهر البيانات عدم وجود فروق بين الجنسين في تحصيل مادة العلوم في نحو نصف البلدان التي لديها نظام لتسجيل درجات الاختبارات. وتحصل البنات على درجات أعلى من البنين في 36 في المائة من البلدان، ويزيد الفرق بمعدل 2.5 ضعف عندما تسجل البنات درجات أعلى من البنين مقارنة بالوضع عندما يسجل البنون درجات أعلى من البنات. ويكون أداء البنات في الرياضيات مماثلا لأداء البنين.

والمستوى ما بعد الثانوي هو المستوى الذي تظهر فيه فجوة واضحة بين الجنسين في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وعلى الصعيد العالمي، هناك عدد أكبر من النساء يلتحق بالجامعات مقارنة بالرجال (112 امرأة لكل 100 رجل) مع ارتفاع معدلات التخرج بين النساء. إلا أن إفريقيا جنوب الصحراء تعد استثناء، فإضافة إلى انخفاض معدلات التحاق النساء بالدراسة فيما بعد المرحلة الثانوية، يقل احتمال التحاقهن بالجامعات (8 مقابل 11 في المائة للرجال).

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الالتحاق والتخرج على المستوى العالمي، يقل احتمال تخصص النساء في مجالات محددة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويختار 7 في المائة فقط من النساء دراسة الهندسة والتصنيع والتشييد، مقارنة بـ22 في المائة من الرجال. ومن بين الطلاب الذين يسعون للحصول على عمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تبلغ نسبة النساء 28 والرجال 72 في المائة.

والواقع أن الفجوة بين الجنسين في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تزيد مع مستوى الدخل. ويقل احتمال انضمام النساء في البلدان منخفضة الدخل في برامج في فئة "الهندسة والتصنيع والتشييد" عن الرجال بنسبة تسع نقاط مئوية. وفي الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل يزداد الفرق إلى 15 نقطة مئوية في حين يزداد الفرق في البلدان مرتفعة الدخل إلى 17 نقطة مئوية. ويلاحظ وجود نمط مماثل، لكن مع وجود فجوات أقل، في وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن المفارقات أن في البلدان التي عادة ما تكون فيها الفجوات بين الجنسين في المواهب البشرية والفرص الاقتصادية صغيرة، يقل احتمال اختيار النساء العمل في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

على مستوى العالم، يقل احتمال دخول النساء ضمن القوى العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عن الرجال، ويزيد احتمال خروجهن منها. ويوضح ذلك الأمر إلى حد ما أن عدد النساء اللواتي يخترن دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أقل من عدد الرجال، غير أن ذلك يعزى أيضا إلى تكوين القوى العاملة. ويعد التكافؤ بين الجنسين في الالتحاق بالدراسة وإتمامها أمرا حديثا للغاية، ومن ثم، فإن الكم الحالي من العاملات يتكون من نساء التحقن بالدراسة عندما كانت البنات يحصلن على تعليم أقل بكثير مما هو عليه الحال اليوم. وبينما أحرز تقدم كبير، لن يطرأ تغيير سريع على طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعاملين في هذه المجالات لأن ذلك يعتمد على كم التعليم وجودته.