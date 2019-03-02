على غرار اللوحات الفنية .. سرقة شجرة عمرها 400 عام

تمكنت مجموعة من اللصوص المحترفين الذين "يقدرون" طبيعة سرقتهم، على غرار سارقي اللوحات الفنية، من سرقة سبع أشجار صغيرة تصل قيمتها جميعا إلى نحو 118 ألف دولار، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

وتضمنت السرقة الاستيلاء على شجرة عرعر صيني عمرها 400 سنة، يصل سعرها وحدها إلى عشرة ملايين ين ياباني، أو ما يعادل 90 ألف دولار، كما أفادت فوويومي إيمورا، زوجة مزارع أشجار البونساي المحترف، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقالت إيمورا "نحن نعامل الأشجار الصغيرة هذه مثل أطفالنا، لا توجد كلمات تصف شعورنا، إنها مثل انتزاع عضو من الجسد".

وطالبت إيمورا السارقين بالاهتمام بالأشجار، موضحة أن هذه الأشجار الثمينة يجب أن يتم ريها ولا يمكن تركها دون عناية أو ماء.

وأوضحت إيمورا أن سرقة الأشجار السبع وقعت على مدى ليال عدة خلال الشهر الماضي، مبينة أنه لا بد أن يكون السارقون محترفين ويدركون طبيعة سرقتهم، خصوصا أنهم سرقوا أكثر الأشجار قيمة من بين كل الأشجار الموجودة في حديقة العائلة، البالغة مساحتها 5000 هكتار وتضم قرابة 3000 شجرة بونساي.

وبحسب إيمورا سرق اللصوص المحترفون ثلاث أشجار صنوبرية صغيرة، وثلاث أشجار عرعر صيني، إضافة إلى شجرة عرعر تعتبر من بين الأشجار النادرة في العالم.